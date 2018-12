Les refuges affichent complet, de plus en plus de familles sans abri dans des hôtels à Ottawa

Au cours de la dernière année, la Ville d'Ottawa a signé des accords avec six hôtels et motels - traditionnellement un dernier recours -, alors que la pénurie de refuges s'intensifie.

De plus en plus de familles sans abri devraient rejoindre les centaines de personnes qui vivent déjà dans des hôtels et des motels d’Ottawa. Entre 2014 et 2017, le nombre de familles sans abri chroniques et cherchant un refuge à Ottawa a bondi de 143 %.

Mais avec la fermeture récente de l'un des deux refuges de la Ville dédiés aux familles, le besoin d'espace d'hébergement a largement dépassé l'offre.

En 2016, 50 familles sans abri auraient pu être hébergées dans des hôtels et des motels chaque nuit. Maintenant, il y en a plus de 230.

La fille de Matthew et de Lacey fait une sieste sur le sol d'une chambre d'un motel. Photo : Radio-Canada / Laura Osman

Matthew, âgé de 30 ans, vit dans le sous-sol humide d'un motel de chemin Montréal avec sa petite amie Lacey et leur fille de 8 mois.

La Ville leur a offert la chambre après la destruction de leur maison dans une tornade en septembre.

Il n'y a qu'une petite fenêtre et pas de cuisine. Lorsqu'il lève les bras, Matthew peut presque toucher des murs opposés. La première fois qu'il a vu la chambre, il a pleuré.

J'ai commencé à pleurer, je me suis laissé tomber sur le lit , a-t-il déclaré. C'était un choc.

Matthew a dit que les meubles étaient tachés et sentaient l'urine avant de les remplacer par leur propre lit Ikea.

J'ai passé beaucoup de temps en prison et je ne peux pas en passer ici , a-t-il déclaré. C'est vraiment pire.

Des familles sans abri comme celle de Matthew passent en moyenne neuf mois dans des endroits comme celui-ci.

Ce n'est pas acceptable, selon la conseillère Catherine McKenney, responsable du logement et de la lutte contre l'itinérance.

On ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde puisse fonctionner correctement en vivant dans un motel , a déclaré Mme McKenney. Surtout pas les familles, surtout pas les familles avec des enfants.

La Ville dépense environ 3 000 dollars par mois pour loger une seule famille dans un hôtel. Cette année, elle a dépassé son budget de près de 6 millions de dollars pour loger des familles sans abri.

Mme McKenney pense qu'il serait préférable de dépenser de l'argent pour aider les gens à payer leur loyer.

Nous ne pouvons pas continuer dans cette voie , a-t-elle assuré.

Mais pour résoudre le problème, la Ville a également besoin de plus de refuges, a déclaré Shelley Van Buskirk, directrice des services de logement pour la Ville.

Le problème, de manière prévisible, est le financement. Il n'y a qu'un ensemble limité de ressources, a fait remarquer Mme Van Buskirk.

Bon nombre de familles qui cherchent un refuge viennent de l'extérieur d’Ottawa. Certains sont arrivés de petites villes, tandis que d'autres sont entrés illégalement au Canada.

Mary et son mari Soji ont déclaré avoir fui leur domicile au Nigeria lorsque le chef de leur famille a voulu circoncire leurs filles, qui sont maintenant âgées de 9 et 2 ans.

Ils ont franchi la frontière canadienne illégalement en provenance des États-Unis.

Mary est enceinte de 8 mois. Ils ont un berceau, mais ils n'ont pas assez de place pour le mettre dans l'unique pièce. Les filles dorment par terre, car elles ont peur des punaises de lit.

Mary sait que ce n'est pas un endroit pour un enfant. Ils n'ont aucun espace pour jouer et ils ne peuvent pas sortir , explique-t-elle.

Et pourtant nombreuses sont les familles qui cherchent des refuges. Parfois, une autre assistance leur est proposée, comme le transport vers d'autres villes où ils peuvent avoir des proches qui peuvent aider.

Une aide du gouvernement fédéral pour les nouveaux arrivants aiderait à alléger le fardeau de la Ville et à garder plus de familles hors des motels, croit Mme Van Buskirk.

La Ville tente aussi d'élargir ses partenariats avec des groupes communautaires qui offrent des abris.