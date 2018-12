Yémen et affaire Khashoggi : l'Arabie saoudite réplique au Sénat américain

Le Royaume d'Arabie saoudite rejette la position exprimée récemment par le Sénat des États-Unis [sur le conflit au Yémen et l'affaire Khashoggi] qui se fondait sur des affirmations et allégations sans preuve, et contenait des ingérences flagrantes dans les affaires internes au Royaume, sapant son rôle régional et international.

Le ministère saoudien des Affaires étrangères dans un communiqué sur le site web de l'agence de presse officielle saoudienne, SPA