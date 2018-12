Il y a un an, Saint-Fabien vivait un cauchemar de 48 heures

Il y a un an, la communauté de Saint-Fabien était secouée par un accident impliquant un camion-citerne sur la route 132 et par un incendie au cœur de son village et ce, en l'espace de deux jours. La petite municipalité de 1 900 résidents a réussi à traverser ses événements dans le calme et dans l'ordre grâce à son plan d'urgence et à la solidarité de ses citoyens.