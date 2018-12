La police vient en aide au comédien de Saturday Night Live Pete Davidson

Associated Press

La police de la ville de New York s'inquiétait pour la sécurité de Pete Davidson après que l'artiste eut écrit sur son compte Instagram : « Je ne veux plus être sur cette terre ». Des agents ont donc rendu visité à la vedette de l'émission Saturday Night Live pour s'assurer qu'il se portait bien.

Un porte-parole de la police a refusé de préciser où la rencontre a eu lieu avec l'ex-conjoint de la chanteuse Ariana Grande samedi. Son compte Instagram a depuis été supprimé et la chaîne NBC n'a pas annulé son émission en direct.

Durant l'émission, Pete Davidson a présenté une prestation de la chanson de John Lennon Happy Xmas (War is Over) interprétée par les invités musicaux Miley Cyrus, Mark Ronson et Sean Ono Lennon.

Ce qui a alarmé ses admirateurs et les autorités, c'est le ton du message publié par le comédien : « Je fais de mon mieux pour rester ici, pour vous, mais je ne sais pas combien de temps encore je pourrai tenir. Tout ce que j'ai toujours voulu faire, c'est aider les gens. Rappelez-vous seulement que je vous l'aurai dit », a-t-il ajouté avec un émoticône de coeur.

Les médias sociaux ont explosé de messages d'amour envers le comédien new-yorkais de 25 ans qui a fait ses débuts à Saturday Night Live en 2014. Son nom est rapidement devenu l'une des plus fortes tendances sur Twitter.

Un admirateur a écrit « Accroche-toi. Il y a beaucoup d'aide disponible. Ouvre-toi à un peu d'amour... Je prie pour toi, Pete. Je suis déjà passé par là. Ça va aller mieux. »

Plus tôt ce mois-ci, Pete Davidson a écrit sur Instagram qu'il avait parlé publiquement du trouble de la personnalité limite, dont il dit souffrir, et de ses idées suicidaires « dans le seul espoir que cela contribuerait à sensibiliser et à aider les jeunes » qui souffrent.

« Peu importe à quel point les gens sur Internet ou toute autre personne souhaitent que je me donne la mort, je ne le ferai pas. Ça me bouleverse d'être même obligé d'écrire cela. »