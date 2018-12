Le cannabis et son cocktail de responsabilités au party de Noël

L’agence de recrutement Umanico a choisi l’Auberge Orford, dans les Cantons-de-l’Est, pour célébrer la fin de l’année. La soixantaine d’employés peut se permettre de boire plus d’un verre, car tout le personnel dort sur place. Même si la direction ne s’attend pas à sentir l’odeur du cannabis, sa consommation à l’extérieur est permise pour cette soirée.

On a dû se poser la question à savoir comment on allait agir avec la légalisation. Pour l'instant, cette année, on a décidé de faire confiance à nos employés et tolérer en fait la consommation.

La directrice des ressources humaines chez Umanico, Valérie Coulombe