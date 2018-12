L'actualité qui a marqué le week-end

Les règles d’application de l’Accord de Paris sont adoptées

Le président de la COP24 Michal Kurtyka saute de joie à la fin de la conférence sur les changements climatiques. Photo : Reuters / Kacper Pempel

Les délégués de quelque 200 pays réunis à Katowice, en Pologne, pour la conférence de l'ONU sur les changements climatiques (COP24) ont adopté samedi les règles d'application de l'Accord de Paris. Le mode d'emploi de l'Accord fixe notamment les modalités de suivi des actions de chaque pays.

De son côté, le Parti libéral du Québec a réclamé dimanche une grande « mobilisation » du milieu des affaires et du gouvernement Legault afin de présenter la candidature du Québec en vue d'accueillir le sommet de 2020, la COP26, dans la Belle Province.

Bloc québécois : Yves-François Blanchet entre dans la course

Yves-François Blanchet serre la main du député Rhéal Fortin à son arrivée au Lion d’or à Montréal Photo : Radio-Canada

L'ancien ministre péquiste Yves-François Blanchet a lancé samedi sa campagne pour la course à la chefferie du Bloc québécois au Lion d'or à Montréal. L’ex-député péquiste s'est entouré de militants souverainistes et de la majorité des 10 députés du parti qui l'appuient. Cette course à la direction ressemble de plus en plus à un couronnement.

Pierre Moreau passe le flambeau aux plus jeunes

Pierre Moreau est un libéral convaincu, mais il ne souhaite pas succéder à Philippe Couillard. Photo : Radio-Canada

Pressenti comme un candidat potentiel sérieux pour succéder à Philippe Couillard à la tête du Parti libéral du Québec, l'ancien ministre Pierre Moreau a confié à Radio-Canada qu'il ferme la porte à un retour en politique active.

Gilets jaunes : quelques accrochages malgré une mobilisation à la baisse

Des manifestants portant des gilets jaunes ont défilé samedi près de l'Arc de Triomphe, à Paris, malgré l'appel au calme lancé par le président français Emmanuel Macron. Photo : Getty Images / Zakaria Abdelkafi

La mobilisation était à la baisse samedi en France où des gilets jaunes ont manifesté pour la cinquième semaine consécutive. Le ministère de l'Intérieur a évalué le nombre de participants à 66 000 dans tout le pays, soit près de deux fois moins que les 126 000 recensés samedi dernier. À Paris, 4000 manifestants ont été comptabilisés, notamment sur l'avenue des Champs-Élysées.

Malgré quelques échauffourées, aucune violence grave n'était à déplorer.

Manifestations en Europe au sujet des migrants

90 personnes ont été arrêtées lors de la manifestation contre le Pacte mondial sur les migrations. Photo : Reuters / Francois Lenoir

Plusieurs milliers de personnes ont défilé samedi après-midi à Rome pour protester contre une politique beaucoup plus restrictive quant à l'accueil des migrants, imposée par le nouveau gouvernement populiste italien. Le décret, avec toutes les mesures qu'il contient, « oriente la rancoeur des couches sociales appauvries par la crise et les inégalités vers l'intolérance, la xénophobie et le racisme », dénoncent des associations.

Dimanche, plusieurs milliers de personnes ont marché dans les rues de Bruxelles, en Belgique, pour dénoncer le Pacte mondial sur les migrations, alors que d'autres manifestants ont plutôt voulu soutenir le document adopté lundi à Marrakech par plus de 150 pays. Selon la police locale, au moins 5500 personnes ont manifesté dans le quartier des institutions européennes.

La première de Kanata suscite une vive émotion à Paris

La première de la pièce Kanata de Robert Lepage a eu lieu à Paris, le samedi 15 décembre. Photo : Courtoisie/Théâtre du Soleil

Après avoir fait l'objet d'une grande controverse l'été dernier, la pièce de Robert Lepage, rebaptisée Kanata – Épisode I – La Controverse, a finalement été présentée en grande première samedi après-midi par le Théâtre du Soleil, à Paris.

La représentation, qui a fait salle comble, a grandement ému les 500 spectateurs présents. À la fin de la pièce, quelques voix ont toutefois exprimé leur mécontentement.

Le Québécois Guillaume Côté conquiert le Bolchoï

Guillaume Côté est le premier québécois à danser dans le prestigieux théâtre Bolchoï à Moscou. Photo : Radio-Canada / Alexey Sergeev

Le danseur québécois Guillaume Côté vient de réaliser son plus grand rêve à 37 ans : danser au Bolchoï de Moscou, une des scènes les plus prestigieuses au monde. À titre d’artiste invité, il a interprété samedi soir le rôle de Roméo aux côtés de la ballerine principale du Bolchoï, Evgenia Obraztsova, devant une salle comble.

Il est le tout premier Québécois et le deuxième Canadien de l’histoire à se produire dans le célèbre théâtre russe.

Bonne semaine!