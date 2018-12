Neige partout en Atlantique et jusqu'à 20 cm au Nouveau-Brunswick lundi et mardi

Un mélange de précipitations doit s'abattre sur les provinces de l'Atlantique lundi et mardi, et le Nouveau-Brunswick recevra les plus importantes accumulations. Environnement Canada a émis des bulletins météorologiques spéciaux pour les quatre provinces de l'est du pays.

Une dépression qui se déplace lentement se dirigera au sud de la Nouvelle-Écosse lundi, puis traversera l'île du Cap-Breton lundi soir et dans la nuit de lundi à mardi, indique le service météorologique national, amenant des conditions hivernales partout en Atlantique.

Neige sur le Nouveau-Brunswick

La neige commencera lundi matin dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick et tombera durant la journée sur le reste de la province. Elle persistera jusqu’à mardi.

Sur une période de 18 à 24 heures lundi et mardi, le sud et l’est du Nouveau-Brunswick pourraient recevoir 20 cm de neige ou plus.

Des vents du nord-ouest soufflant en rafales et de la poudrerie sont prévus mardi.

Neige, pluie et niveaux d’eau élevés en Nouvelle-Écosse

Les accumulations de neige seront moins considérables en Nouvelle-Écosse, où environ 10 cm sont probables entre lundi matin et mardi soir.

Le Cap-Breton et la côte atlantique de la péninsule de la Nouvelle-Écosse, en particulier, recevront un mélange de pluie et de neige. Des rafales provenant de l’est, puis du nord-ouest, souffleront lundi soir.

Environnement Canada anticipe des niveaux d’eau plus élevés que la normale et de fortes vagues mardi en après-midi et en soirée le long de la côte ouest de l'île du Cap-Breton.

Neige et refroidissement à l’Île-du-Prince-Édouard

Plus de 10 cm de neige sont prévus lundi et mardi à l’Île-du-Prince-Édouard. Des vents forts du nord-ouest souffleront dans la nuit de lundi à mardi, amenant du temps plus froid pour mardi.

Les vents risquent d’occasionner des niveaux d’eau plus élevés que la normale et un fort ressac dans le nord des comtés de Queens et de Kings durant la marée haute, mardi.

Mélange de précipitations sur Terre-Neuve

La neige débutera lundi soir dans le sud de l’île de Terre-Neuve et se propagera au nord durant la nuit suivante. De 5 cm à 10 cm sont prévus sur le centre et l’ouest. De forts vents sur le sud et l’ouest de l’île pourraient causer de la poudrerie à partir de lundi soir.

Neige, grésil et pluie sont au menu mardi sur l'île.