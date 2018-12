Le médium brésilien « Jean de Dieu », accusé d'agressions sexuelles, se rend aux autorités

Des chaînes de télévision brésiliennes ont montré en direct son arrivée au commissariat central de Goiania, capitale de Goias dans le centre-ouest du pays.

Plus tôt, une journaliste du quotidien Folha de S. Paulo avait filmé à l’aide son téléphone « Jean de Dieu » avant de se rendre aux policiers. Il semblait fatigué et abattu.

« Quand j'ai appris [les accusations dont je faisais l'objet], je me suis remis à la justice divine et comme je l'ai promis, je me rends à présent pour me remettre à la justice de la terre », a-t-il dit.

Le guérisseur de 76 ans, connu dans le monde entier, recevait des milliers de fidèles chaque semaine, à Abadiania, où il a construit un temple. Plusieurs célébrités, dont d’importants personnages politiques comptent parmi eux. Les trois derniers présidents brésiliens ont eu recours à ses services : Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010) et sa dauphine Dilma Rousseff (2011-2016), tous deux atteints d'un cancer, et le chef de l'État actuel Michel Temer, qui lui a rendu visite avant une opération de la prostate.

Le médium faisait l’objet d'un mandat d'arrêt depuis vendredi. Il avait jusqu’à 14 h samedi pour se rendre.

Dénonciation à la télévision

Tout a commencé la semaine dernière par le témoignage de Zahira Maus, une chorégraphe néerlandaise, qui affirmé sur le plateau de télévision Globo avoir été agressée par le guérisseur.

La même chaîne a révélé que des centaines de femmes avaient rapporté des faits similaires, des accusations confirmées par le bureau du procureur de l'État de Goias.

Ces femmes ont dit avoir été contraintes de le masturber ou de pratiquer des fellations au médium lors de séances de « guérison spirituelle ».

Dalva Teixeira, 49 ans, la propre fille de João Teixeira de Faria, a confié à l'hebdomadaire Veja avoir été abusée sexuellement par son père dès l'âge de 10 ans, jusqu'à ses 14 ans.

Elle affirme avoir fui après avoir été frappée par le médium quand il a découvert qu'elle était enceinte.

Mon père est un monstre. Dalva Teixeira, fille de João Teixeira de Faria

Très influent, notamment dans la ville d’Abadiania de quelque 17 000 habitants, le médium « Jean de Dieu » attire près de 10 000 visiteurs par mois dans cette localité. Au moins 40 % de ces visiteurs viennent de l'étranger, une véritable manne, de l’aveu du maire.