L'Entre-Côte Riverin s'installe à Québec

La chaîne de restaurant régionale l'Entre-Côte Riverin poursuit son expansion et s'installe dans la capitale nationale.

Un texte de Roxanne Simard

Après Chicoutimi en 2010 et Jonquière en 2014, une troisième succursale de l'Entre-Côte Riverin ouvrira ses portes mardi sur le boulevard Sainte-Anne à Beauport.

Propriété de Groupe D Resto, ce restaurant propose la formule « apportez votre vin », de plus en plus populaire auprès de la clientèle.

Selon le directeur des opérations du Groupe D Resto, Pascal Desgagné, il s'agit d'un très beau défi.

On cherchait à sortir de la région. Je ne dis pas qu’on n’en aura pas d’autres dans la région, comme au Lac-Saint-Jean dans les prochaines années, mais on voulait diversifier notre offre. Pascal Desgagné, directeur des opérations au Groupe D Resto

Étant aussi propriétaire de restaurants à Québec, le Groupe D Resto connaît bien le marché de la capitale nationale.

On savait qu’il y avait une opportunité d’offrir un steak house "apportez votre vin", alors on a sauté sur l’occasion. On était rendu là dans le concept de l'Entre-Côte.

Groupe D Resto possède au total 24 restaurants au Saguenay-Lac-Saint-Jean et à Québec.