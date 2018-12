Ville-Marie se dote d'un nouveau site web

La nouvelle plateforme est adaptée aux appareils mobiles.

Le site est plus convivial et permet aux usagers une meilleure navigation, explique la Ville.

Des photos des paysages de la municipalité et des événements qui s'y déroulent sont également omniprésentes sur la nouvelle plateforme.

On veut mieux communiquer avec nos citoyens , explique le maire Michel Roy.

Il ajoute que la Ville a de gros dossiers qui s'en viennent et que c'est le meilleur moyen pour en informer les citoyens.

On passait par les réseaux sociaux [pour tenir au courant les citoyens], dit-il. Mais on veut vraiment partager l'information, être transparents. On veut vraiment que les gens soient au courant. On parle entre autres du dossier de la piscine, on nous demande de l'information et tout ça, mais les gens ne se déplacent pas nécessairement aux séances du conseil. Mais là aussitôt qu'on va avoir de l'information, on va la diffuser.

La Ville veut aussi rester le plus possible en contact avec les citoyens à qui elle demande de soumettre questions et suggestions pour entre autres apporter des améliorations au nouveau site web.