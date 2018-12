Des leaders de l'Ouest veulent plus de place au sein de la confédération

Le mécontentement à l'égard des provinces comme le Québec et du fédéral continue de s'intensifier dans l'Ouest canadien. Des leaders et personnalités publiques comme l'ancien premier ministre saskatchewanais Brad Wall et l'entrepreneur Brett Wilson s'élèvent, parfois de manière virulente, contre les politiques fédérales et appellent à une révision de la place de l'Ouest dans la confédération.