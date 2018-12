Avec 100 membres de plus, l’optimisme revient à la station Mont-Castor

Après quelques années plus difficiles, l'optimisme revient à la station de ski Mont-Castor de Matane. Le nombre de membres est passé de 500 à 600 et de nouveaux investissements ont été réalisés.

Un texte de Brigitte Dubé, avec les informations de Michel-Félix Tremblay

Environ 700 000 $ auront été investis en peu de temps, avec l'installation d'un tapis convoyeur, qui permet aux jeunes d'avoir accès plus facilement à la pente-école, et l’aménagement prochain de nouvelles glissades sur chambre à air.

Déjà, d'autres projets sont sur la table.

La saison de sports de glisse s’est amorcée le 15 décembre, ce qui est considéré comme tôt, comparé aux années précédentes.

Annie Joncas, directrice marketing à la Corporation de gestion récréotouristique de Matane Photo : Radio-Canada

C’est une bénédiction pour les finances , affirme Annie Joncas, directrice marketing à la Corporation de gestion récréotouristique de Matane. Ça représente 25 % de notre chiffre annuel que d'ouvrir deux semaines dans le temps des Fêtes.

Andrée Métivier, présidente de la Corporation de gestion récréotouristique de Matane Photo : Radio-Canada

Andrée Métivier, présidente de la Corporation de gestion récréotouristique de Matane, précise les visions à long terme pour la station :

On veut éclairer deux pentes additionnelles donc on aurait six pentes éclairées pour le soir. On sera le seul centre ouvert en soirée étant donné que Val-Neigette est fermé , dit-elle.

Beaucoup de jeunes amateurs de glisse au Mont-Castor Photo : Radio-Canada

La Ville de Matane verse annuellement 180 000 $ environ pour assurer l'ouverture du Mont-Castor.

Je peux vous dire qu'on a vraiment une bonne collaboration avec la Ville , mentionne Andrée Métivier. On a rétabli ce corridor de communication qu'on avait perdu.

Pour Annie Joncas, le fait de passer de 500 membres à 600 n'est pas négligeable. À 600 membres, c'est [significatif], donc on ne peut pas se permettre d'enlever la montagne de la ville de Matane. C'est un beau bijou naturel qu'on a ici , commente-t-elle.

Par ailleurs, des discussions sont en cours avec un partenaire privé pour financer, du moins en partie, l'aménagement de nouvelles glissades d'ici la fin de la saison.

L’acquisition de télésièges et de canons à neige ne fait pas partie des projets. Le chalet sera par contre repeint et les pistes de raquette, améliorées.