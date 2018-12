Un texte de Jean-Loup Doudard

Renée O’Neill, propriétaire de la boutique en ligne EnTK, croule sous les commandes depuis le 15 novembre. Avec l'aide de l'illustrateur Marc Keelan-Bishop, elle a créé un nouveau t-shirt faisant référence au combat des enseignantes franco-ontariennes qui avaient utilisé leurs épingles à chapeaux pour défendre leurs écoles de langue française et protester contre le réglement 17 en 1912.

Le t-shirt de la « résistance » fait référence au combat des enseignantes franco-ontariennes qui avaient utilisé leurs épingles à chapeaux pour défendre leurs écoles de langue française. Photo : Renée O'Neill/ENTK

Ironiquement, les compressions de M. Ford ont eu l'effet de vraiment augmenter l'achalandage à ma boutique. J'ai un mois de novembre et de décembre inhabituellement occupés. Renée O’Neill, propriétaire de la boutique en ligne ENTK

En quelques semaines, son chiffre d’affaires annuel a presque doublé. Le nouveau design s'est déjà vendu à 850 exemplaires, alors qu'elle vend d'habitude de 1000 à 1200 t-shirts par année.

Les compressions dans les services en français du gouvernement progressistes-conservateurs ont mobilisé les Franco-Ontariens partout en province. Plus de 14 000 manifestants sont descendus dans les rues le 1er décembre.

La « résistance » se manifeste beaucoup sur les réseaux sociaux, où de nombreuses personnes exhortent les francophones de l’Ontario à se procurer une membriété auprès de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario. Une stratégie lucrative à en croire la porte-parole de l’organisme.

Actuellement, on a répertorié 300 nouvelles adhésions, ce qui, en argent, équivaut à 6700 $. Ngoné Diagne, chargée de projets en communication et marketing, Assemblée de la francophonie de l'Ontario

L’ ACFOAssociation canadienne-française de l'Ontario du Grand Sudbury du Grand Sudbury, qui détient les droits de distribution du drapeau franco-ontarien, ne demeure pas en reste. Sans en dévoiler les chiffres exacts, l’organisme révèle avoir connu une hausse des commandes de drapeau comparable à celles du 20 mars, lors des célébrations de la journée internationale de la francophonie.

Le Collège Boréal de Sudbury accueille les locaux de l'ACFO du Grand Sudbury, qui détient toujours les droits de diffusion du drapeau franco-ontarien. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Les commandes dépassent même les frontières de la province alors que les Québécois et les membres de la diaspora franco-ontarienne à Montréal cherchent à afficher le vert et blanc, selon Marie-Ève Pépin, vice-présidente du conseil d’administration de l'Association canadienne-française de l'Ontario du Grand Sudbury.

Malgré l’ampleur qu’a prise son entreprise à temps partiel, Renée O’Neill ne souhaite pas en faire son gagne-pain. Elle reverse tous les profits des ventes de son nouveau t-shirt au fonds de « résistance » de l'AFO.

Renée O'Neill a déjà vendu plus de 850 t-shirts depuis l'annonce des compressions dans les services en français, le 15 novembre dernier. Photo : Radio-Canada / Mathieu Thériault