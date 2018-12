Des sentiers de motoneige déjà accessibles au Témiscamingue

Tous les sentiers ne sont pas encore accessibles, mais il est possible de partir du sud du Témiscamingue pour rejoindre Rémigny.

L'ouverture hâtive des sentiers réjouit le président du Club de motoneige du Témiscamingue.

Pierre Bouffard affirme que c'est la première fois qu'il pratique de la motoneige aussi tôt en saison depuis qu'il a pris la présidence du club il y a sept ans.

Juste pour te donner un exemple, au niveau de la prévente des droits d'accès, on a déjà 606 membres. D'habitude, on finit avec ça, dit-il. On est comme en début de saison et c'est juste la prévente et il reste tout l'hiver pour vendre les droits d'accès. Ça doit être une bonne saison pour nous autres.

Il reste tout de même beaucoup de travail à faire pour terminer le surfaçage des sentiers.

Pierre Bouffard appelle d'ailleurs les motoneigistes à la prudence.

Il manque un petit peu de neige. Il faut que les gens adaptent leur conduite avec l'état du sentier. S'ils sont en champs où il n y a pas de labour, c'est très bien parce que la surface est plane, mais s'ils tombent en forêt et il y a de la roche, il faut aller plus tranquillement. Pierre Bouffard

Selon lui, l'arrivée hâtive de la saison de motoneige est aussi une bonne nouvelle pour les commerçants de la région.