Des réservistes livrent des paniers de Noël à Winnipeg

Des réservistes et cadets des Forces armées canadiennes ont livré quelque 500 paniers de Noël remplis de jouets et de provisions samedi à des familles démunies de Winnipeg.

Cette tradition annuelle est organisée avec l’association Christmas Cheer Board depuis 1984. Elle remonte même à la Première Guerre mondiale lorsque l'organisme à but non lucratif voulait aider les veuves de soldats et leurs enfants.

« Le Cheer Board a commencé en aidant les militaires, alors c’est désormais au tour des militaires d’appuyer [l’organisme] », raconte le lieutenant-colonel Dave Koltun.

Les provisions contiennent tout ce dont une famille a besoin pour un bon repas de Noël, soit des pommes de terre, de la dinde, de la farce et de la sauce aux canneberges.

Il y aussi des soupes et des pâtes pour terminer l'année.

Le Christmas Cheer Board espère livrer 18 000 paniers de Noël avant le 24 décembre avec l'aide de bénévoles.