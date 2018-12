Soirée record pour l'Opération Nez rouge à Québec

L'Opération Nez rouge vient de vivre sa fin de semaine la plus achalandée sur les routes de la province. À Québec, un record a été battu dans la nuit de samedi à dimanche, alors que les bénévoles ont raccompagné 702 automobilistes.

En ajoutant les 677 raccompagnements effectués dans la nuit de vendredi à samedi dans la région de Québec, ce sont 1379 personnes qui ont été ramenées à la maison par le service au cours de la présente fin de semaine.

Les chiffres pour l'ensemble de la province sont tout aussi impressionnants selon David Latouche, porte-parole de l'Opération Nez rouge.

Dans la seule nuit de samedi à dimanche, 6300 raccompagnements ont été réalisés par près de 4000 bénévoles. « Nous avions 1000 équipes en service », s'est enthousiasmé M. Latouche.

L'Opération Nez rouge, ça ne fonctionne que parce que des bénévoles comme vous et moi enfilent un dossard. David Latouche, porte-parole de l'Opération Nez rouge

Plus de 30 000 raccompagnements ont été réalisés à travers le Québec depuis le lancement de la campagne, le 30 novembre.

Bénévoles recherchés

Malgré une belle implication depuis le début de la campagne et que la dernière fin de semaine ait été la plus achalandée, M. Latouche rappelle que l'organisation recrute jusqu'au 31 décembre.

« Assurément que la prochaine fin de semaine sera aussi une grosse fin de semaine. Tous les soirs, ce sera occupé. »

Le porte-parole concède que plus le mois avance, plus il devient difficile de recruter, et donc de maintenir un service rapide.

Capacités affaiblies par l'alcool, la drogue ou même les médicaments, l'Opération Nez rouge raccompagne tous les conducteurs qui se jugent inaptes à prendre le volant, et ce depuis 1984.