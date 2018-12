Un nouveau studio d’animation à Ottawa coproduit une série pour Netflix

Thunderbird Entertainment a ouvert Atomic Cartoons Ottawa sur la rue Wellington Ouest au début du mois de décembre.

Quelques semaines après sa mise sur pied, le studio ottavien est déjà à pied d’œuvre pour collaborer à l'animation de la série The Last Kids on Earth pour le géant Netflix.

La production va bon train. On est à la recherche d’animateurs 2D pour aider l’équipe de production de Vancouver , a expliqué le directeur d’Atomic Cartoons, Chris Wightman, en entrevue à CBC.

Le studio veut d’ailleurs pourvoir 18 postes le plus rapidement possible afin de satisfaire ses besoins.

La présidente directrice générale de Thunderbird, Jennifer Twiner McCarron, s’attend à ce qu’Atomic Cartoons emploie plus de 200 personnes d’ici quelques années.

Réanimer Ottawa

Ottawa est une ville incroyable. C’est un pôle culturel et artistique, et on y retrouve beaucoup de talents et d’écoles de formation , a souligné Mme Twinner McCarron.

Outre ses attraits culturels, le choix d’Ottawa pour l’implantation d’un studio d’animation n’a rien d’anodin. La capitale canadienne accueille un des plus importants festival de films d’animation d’Amérique du Nord depuis 1976, et les collèges Algonquin et La Cité offrent tous deux des programmes de dessin et d’animation.

Qui plus est, Atomic Cartoons a élu domicile à un jet de pierre de ce qui était le siège du studio Crawley Films, une importante compagnie de production qui a réalisé nombre de films animés au fil des ans.

La Ville d’Ottawa souhaite aussi développer le secteur de la production cinématographique et télévisuelle, notamment par l’entremise d’un « Campus créatif » dans le secteur de Nepean.

Le projet évalué à 40 millions de dollars prévoit notamment l’implantation d’un important studio de tournage.

Selon un document interne de la Ville, la construction du complexe créera 500 emplois, tandis que 500 autres postes pourraient voir le jour dans les premières années d’activité.