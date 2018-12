La réfection de la côte Nadeau va de l'avant

Les automobilistes qui circulent entre Baie-Trinité et Godbout verront bientôt leur trajet facilité par la réfection de la côte Nadeau.

Un texte de Jean-Louis Bordeleau

À mi-chemin entre Godbout et Baie-Trinité, cette côte mesure trois kilomètres.

Les travaux du ministère des Transports atténueront la courbe principale et amélioreront la visibilité des conducteurs.

On va mettre la côte un peu plus droite. Surtout, on ajoute une voie de dépassement pour les véhicules lents en direction ouest. Sarah Gaudreault, conseillère en communication au MTQ

Ce projet de réfection a fait l'objet d'une étude du BAPE.

Ce chantier s'inscrit aussi dans un plan plus large de réfection de la 138 entre Baie-Comeau et Port-Cartier. Québec souhaite améliorer la fluidité et la sécurité du secteur.

Il s'agit ainsi d'un chantier parmi plusieurs autres, confirme Sarah Gaudreault. Ce projet-là est, pour le moment, à une étape préliminaire. Donc le ministère ne s'avance pas sur le coût des projets ou sur les échéanciers.

Le chantier de la côte Nadeau demeure encore à l'étape de la conception des plans et devis.

Avec les informations de Laurie Dufresne