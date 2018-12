Rappel de choux-fleurs et de laitues contaminés à l'E. coli

L'Agence canadienne d'inspection des aliments annonce le rappel de certains choux-fleurs et de certaines laitues contaminées par la bactérie E. coli.

Il s’agit de produits cultivés par la compagnie Adam Brothers Family Farms, basée en Californie, et qui ont été importés au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve et Labrador, explique l’agence fédérale.

Des choux-fleurs et des laitues rouges et vertes sont visés par l’avis de rappel émis tard samedi soir.

L’agence précise que les produits contaminés « ne présentent pas nécessairement d’altération visible ni d’odeur suspecte ».

Les symptômes causés par l'E. coli comprennent des nausées, des vomissements, des crampes abdominales et de la diarrhée. Si vous croyez être malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, il est conseillé de consulter un médecin.