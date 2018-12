Une ville des Philippines fête le retour de cloches restituées par les États-Unis

Les États-Unis ont restitué mardi dernier ces trophées de guerre confisqués en 1901 lors d'une sanglante campagne de représailles et que Manille réclamait depuis des dizaines d'années.

« Les cloches ont été restituées. Le mérite en revient aux Américains et aux Philippins », a déclaré le président philippin Rodrigo Duterte après avoir fait sonner l'une des cloches devant une foule de plusieurs milliers de personnes, des responsables américains et des représentants de l'Église.

Le président philippin a adopté un ton rarement positif à un moment où les relations entre l'archipel et les États-Unis traversent une phase délicate.

Pour les habitants de Balangiga, les cloches sont le symbole de la longue lutte des Philippines pour l'indépendance, et d'un moment sombre de leur histoire, lorsque la ville avait été entièrement rasée, des milliers de Philippins tués et les trois cloches saisies en représailles d'une attaque qui avait fait 48 morts parmi les soldats américains.

Enfants et adultes brandissent des affiches en forme de cloche pour célébrer le retour des trois cloches dérobées et rendues par les États-Unis. Photo : The Associated Press / Roy Lagarde