Sherbrooke accueille sa première coupe Québec de gymnastique

Une vingtaine de garçons de la région ont pris part aux compétitions au centre de foires de Sherbrooke durant toute la fin de semaine. D’être à la maison, devant tes amis et ta famille, c’est un honneur , s’est exclamé un gymnaste de 17 ans, Jérôme Pilon.

Plus de 270 athlètes de tous les âges ont pu démontrer leur savoir-faire dans les différentes épreuves. Barres parallèles, cheval d’arçon, anneaux… tout y était pour faire vivre des émotions fortes à la centaine de spectateurs présents.

J’aime de la gymnastique l’impression qu’on a de voler dans les airs, l’impression de devenir de plus en plus fort chaque jour. Grégory Poulin, gymnaste de 12 ans

Le club organisateur de l’évènement, SherGym, ne cache pas son intérêt d’organiser d’autres compétitions du genre dans le futur. Ça nous a donné le goût, on a travaillé fort et tout fonctionne super bien. On a déjà des objectifs comme un championnat de l’est du Canada en 2020 , a annoncé la présidente du comité organisateur de la Coupe Québec à Sherbrooke, Vanessa Toulouse.

SherGym compte bien profiter de l’occasion pour augmenter sa visibilité. C’est bon pour l’image de la ville à travers le Québec parce qu’il n’y a pas beaucoup de clubs qui ont l’occasion d’organiser des compétitions de cette envergure , a expliqué le directeur technique au club de gymnastique, David Altmeyer.

Un club en pleine expansion

SherGym compte désormais plus de 2000 membres. On est en pleine expansion, on a doublé notre nombre d’affiliés, on a six employés temps plein en gymnastique […] pour une ville de la taille de Sherbrooke, on se retrouve dans le top 10 au Québec , a fièrement affirmé David Altmeyer.