Les ressortissants français de l'Est-du-Québec surveillent la crise des gilets jaunes

C’est le cas entre autres de Yan Fournis, professeur à l’Université du Québec à Rimouski, qui s’intéresse notamment à la territorialisation de la vie politique.

Le professeur Fournis croit qu’il ne faut pas laisser les violences faire perdre de vue le reste.

On a pas peut-être un peu tendance à se focaliser sur la violence ou le plus spectaculaire, mais le plus important, c’est l’ampleur. Yan Fournis, professeur à l’Université du Québec à Rimouski

Des policiers appréhendent un gilet jaune à Paris Photo : Reuters / Benoit Tessier

Il semblerait que les sondages montrent qu’il y a plus de 60 % de la population qui soutient cette mobilisation, note Yan Fournis. À partir du moment où les gens le soutiennent majoritairement, ça veut sans doute dire quelque chose de très important… Il me semble que l’on aurait tort de ne regarder que la violence, ça nous parle surtout d’une paupérisation générale qui elle, à mon avis, est vraiment le grand enjeu.

La manifestation a été ponctuée d'affrontements avec des policiers. Photo : Getty Images / Jeff J Mitchell

Yan Fournis n’est pas le seul natif de la France à l’UQAR. Quentin Duboc est étudiant au doctorat en océanographie à l’UQAR.

Le profil d’Emmanuel Macron peut avoir contribué à exacerber la crise, selon Quentin Duboc.

C’est un politicien doué pour la langue de bois, analyse Quentin Duboc. En fait, c’est le bouc émissaire parfait pour ce genre de mouvement, parce qu’il représente très bien le politicien qui vit de la politique en plus qui a été formé dans le milieu bancaire un peu, donc il représente beaucoup la population plus riche qui ne vit pas la réalité de beaucoup de gens de région.

Outre l'insuffisance des concessions consenties, le président Emmanuel Macron se fait reprocher d’avoir ignoré les appels pressants pour rétablir l’impôt sur la fortune (ISF), une des revendications phare des « gilets jaunes ». Photo : Reuters / Philippe Wojazer

Pour sa part, Julien Picherit habite au Québec depuis cinq ans. Cet employé de la station récréotouristique de Gallix, à Sept-Îles, s’interroge notamment sur les répercussions des reportages sur les violences.

C’est sûr que les images de barricades dans certaines rues de Paris peuvent avoir un impact sur certaines personnes qui désiraient venir en France et même sur l’image de la France en général, mais j’espère que les gens vont être capables de se rendre compte que c’est le fait d’une minorité et que la majorité des personnes qui manifestent, c’est vraiment dans le respect , affirme Julien Picherit.

Le président Macron, lors de la réunion de crise qu'il a dirigée lundi, à l'Élysée. Photo : Reuters / Yoan Valat/Pool

Le président Macron ne s’est jamais caché forcément d’être un banquier et quelqu’un de plutôt libéral, mais je pense que malgré tout, certaines personnes ont pu être séduites par le fait qu’il n’appartenait pas à un parti traditionnel, souligne Julien Picherit. Mais en gros, ce qui se passe, c’est qu’il commence à appliquer ses mesures et que les classes moyennes et les classes populaires se rendent compte que finalement, ce n’est peut-être pas un président pour eux et que ces mesures ne vont peut-être pas les favoriser.

Les ressortissants français consultés s'entendent pour dire qu'ils continueront de surveiller l'évolution de la situation et que les prochaines semaines seront déterminantes.

Avec les informations de Maya Arseneau et François Robert