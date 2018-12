La détresse psychologique des médecins, un sujet tabou

On ne peut plus considérer les médecins comme des surhumains ou des supermen , dit Patrick Marcotte, psychiatre au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, à Moncton.

L'épuisement des médecins est un tabou chez les professionnels de la santé, dit-il.

Le problème serait négligé, en partie parce que le prestige associé à la profession peut donner l'impression qu’ils ne peuvent se plaindre de leurs conditions de travail. Mais il n’y a guère de place pour l’erreur, et le stress peut devenir insoutenable.

Patrick Marcotte, psychiatre, Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont. Photo : Radio-Canada

Le DrDocteur Marcotte juge que les médecins sont soumis à un niveau de stress comparable à celui des policiers.

Un autre aspect du problème, ajoute-t-il, est la mentalité traditionnelle du milieu, qui exige parfois l’impossible. Que ce soit après avoir vu un patient mourir devant lui de façon traumatisante, il n'était pas question du tout de prendre un cinq minutes , remarque le DrDocteur Marcotte. Si tu n'es pas capable de supporter ça, c'était entendu que tu étais bien mieux de quitter la médecine.

Cette mentalité commence à changer et on le voit avec nos étudiants qui sont de plus en plus conscients de ça , relate-t-il.

Serge Melanson, président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Il faut garder en mémoire que les médecins, comme tout le monde, ont des défis personnels à gérer, qu’ils soient familiaux ou financiers, rappelle Serge Melanson, le président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick.

Un médecin sur trois connaîtra des symptômes de dépression au cours de sa carrière, déclare le DrDocteur Melanson.

On remarque de plus en plus de problèmes d'épuisement professionnel, également des problèmes comme la dépression et même, [dans] certains cas, des suicides , dit-il. On a eu des cas ces dernières années dans la province.

Les solutions à privilégier

DrDocteur Patrick Marcotte insiste sur l’importance de conscientiser les intervenants de la santé. Pour leur bien-être et pour réduire les risques d’erreurs médicales, ils doivent prendre soin d’eux, savoir reconnaître les signes de l'épuisement, et consulter sans hésitation. Mais ce n'est qu'une partie de la solution.

Quand un pourcentage très élevé de gens dans une profession (...) développent des tableaux quand même sévères de détresse, évidemment il faut se poser des questions par rapport à l'environnement de travail de ces gens-là , croit le DrDocteur Marcotte. C'est un facteur qui doit être qui pris en compte dans la gestion des soins de santé.

D’après un reportage d’Alix Villeneuve