Plus de 40 000 $ amassés à la Saucette de Percé

Un texte de Brigitte Dubé



Selon la coordonnatrice de la Saucette, Marie-Ève Trudel Vibert, quelques centaines de personnes sont venues manifester leur soutien à ces braves.

Plus de 40 000 $ ont été amassés.

L'eau de Percé n'est jamais très chaude, mais en décembre, il faut beaucoup de détermination pour s'y tremper les orteils! Photo : page Facebook

On est tous très contents et fiers de notre journée. Le beau temps, le public, la bonne humeur étaient au rendez-vous. Marie-Ève Trudel Vibert, coordonnatrice de la Saucette

Marie-Ève Trudel Vibert prend part à la Saucette depuis les débuts. Elle n'en a manqué qu'une seule, une année où elle était enceinte. Elle ne voit pas cette bravade comme une torture si pénible.

On passe un maximum de 10 secondes dans l’eau , explique-t-elle. C’est quand on sort qu’on ressent le froid, mais on a tout ce qu’il faut pour se réchauffer.

Ces participants n'ont même pas l'air pressés de sortir de l'eau. Photo : page Facebook

La coordonnatrice mentionne la participation de longue date de deux équipes : Les pas frileuses de la Baie-des-Chaleurs et les Crankées du Grand-Gaspé.

L’an dernier, l’activité avait fait relâche, faute de bénévoles.

Selon Marie-Ève Vibert, les 40 000 dollars s’ajoutent aux 145 000 dollars recueillis depuis le début de cette activité.