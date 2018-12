Guignolée du Dr Julien : élan de générosité des ambulanciers

« C’est un cadeau du ciel en cette journée de Guignolée », a déclaré Maude Julien, directrice et fondatrice du Centre de pédiatrie sociale de Lévis.

Ce don symbolique représente un don moyen de 100 dollars par employé de l’entreprise Dessercom.

Ce montant représente le tiers du financement annuel de la clinique de Lévis, où 200 bénévoles étaient réunis samedi pour faire appel à la générosité de la population.

Cette guignolée vise à récolter des dons pour offrir des services globaux de santé aux enfants en état de grande vulnérabilité. La fondation fournit des services médicaux, juridiques et psychoéducatifs.

Maude Julien, directrice et fondatrice du Centre de pédiatrie sociale de Lévis Photo : Radio-Canada

« L’important, c’est d’assurer un filet de sécurité chez ces enfants-là. On veut leur offrir les services pour mieux rentrer à l’école et devenir des étudiants et des adultes accomplis plus tard », explique Mme Julien, qui est aussi infirmière.

La collecte de fonds permet de financer plus d'une vingtaine de centre de pédiatrie sociale à travers le Québec.

Les centres de pédiatrie sociale de Québec et Lévis espèrent récolter 225 000 $ cette année. L'objectif de la Guignolée était d'amasser 1,6 millions de dollars pour l’ensemble de la province.

Les dons peuvent se faire jusqu'à la mi-janvier, par téléphone, sur le web et par la poste.