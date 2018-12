Partager sa passion pour l'escalade sur glace

À Chicoutimi-Nord, les parois de la rivière Saguenay atteignent jusqu’à 35 mètres.

Cédric Gaudry enseigne les rudiments de l'escalade sur glace à cet endroit depuis maintenant trois ans. Le professionnel constate un intérêt grandissant pour ce sport.

On donne des cours d'initiation et d'autonomie pour les personnes qui veulent être capables d'utiliser les cordes, mettre des vis...

Cette discipline requiert beaucoup de technique, mais surtout de la pratique.

Comment on va utiliser ses pieds, ses mains, être confortable et ne pas se fatiguer. L'important, c'est l'utilisation des piolets et comment on les serre.

Cédric Gaudry, instructeur