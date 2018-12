Trente années de paniers de Noël

Un texte de Jean-Loup Doudard

Le gymnase de l’école Saint-Joseph bouillonnait d’activité samedi matin alors qu’une soixantaine de bénévoles s’affaire à remplir des sacs de denrées.

Des bénévoles comme Nathan et ses amis, qui sont là pour faire leurs 40 heures de bénévolat obligatoires, mais pas seulement.

Je suis venu aider les gens qui n’ont pas beaucoup de nourriture, et qui ont besoin de nous parce que c’est une communauté, on s’entraide tous et c’est comme ça que la vie marche.

Nathan Seri, élève de 9e année à Sudbury