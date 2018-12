La première de Kanata suscite l'émotion à Paris

La représentation, affichant complet, a grandement ému les 500 spectateurs présents, selon Katia Chapoutier, chroniqueuse pour Culture Club, qui était sur place.

En juillet dernier, une polémique entourant la création de la pièce Kanata – Épisode 1 – La Controverse avait secoué le milieu artistique québécois. L'absence de comédiens issus des communautés autochtones avait déclenché de vives critiques et une controverse sur la question de l’appropriation culturelle.

Le metteur en scène Robert Lepage avait alors choisi d’annuler la pièce. Toutefois, en accord avec lui, le Théâtre du Soleil avait décidé, au mois de septembre, de poursuivre la création de ce spectacle.

Des spectateurs aux yeux humides

Comme prévu initialement, la première de Kanata – Épisode 1 – La Controverse s’est donc déroulée à Paris samedi après-midi. Le public s’est montré très concentré pendant toute la représentation, qui a duré 2h30. « Beaucoup de gens sont sortis avec les larmes aux yeux », a raconté Katia Chapoutier depuis Paris. Le Canada restant peu connu des Français, la plupart des spectateurs ont découvert samedi l’histoire de la maltraitance autochtone.

Robert Lepage a refusé de donner une entrevue, mais il s’est dit « heureux » à Katia Chapoutier : « Je l’ai senti soulagé, car les applaudissements ont été nourris ».

À la fin de la pièce, quelques voix ont exprimé leur mécontentement.

Une pièce réaliste

Kanata – Épisode 1 – La Controverse se déroule dans une rue de Vancouver frappée par la drogue et l'itinérance. De jeunes femmes autochtones y disparaissent, mais la police reste inactive. En plusieurs tableaux, la pièce, très réaliste selon Katia Chapoutier, fait le portrait de différentes personnes vivant dans cette rue. « Robert Lepage nous oblige à regarder une réalité difficile à voir », dit-elle.

Une scène montre notamment une femme se faisant enlever son bébé. « C'était une scène insoutenable », a-t-elle ajouté, précisant que ce moment de la pièce a marqué plusieurs personnes du public.

L'appropriation culturelle abordée

La pièce, également ponctuée de moments légers, et même comiques, affronte la question de l’appropriation culturelle sous la forme d’une scène où une Française se heurte à des critiques alors qu’elle souhaite monter une exposition d’œuvres autochtones. « On nous a volé nos terres, on nous a volé nos enfants, on ne va pas nous voler nos larmes », dit alors un des personnages.

La polémique née au Québec en juillet dernier a été peu comprise en France. Car Ariane Mnouchkine, la metteuse en scène du Théâtre du Soleil qui cédait pour la première fois son poste à un autre metteur en scène depuis la création de la troupe en 1964, est connue pour être très engagée. Le Théâtre du Soleil regroupe 30 comédiens originaires d’une vingtaine de pays. Certains ont le statut de réfugié. Depuis 54 ans, Ariane Mnouchkine reste fidèle à sa philosophie : tout le monde peut jouer tout le monde.

Samedi, un groupe d'Autochtones et de leurs alliés a publié une lettre adressée aux artistes ayant créé Kanata – Épisode 1 – La Controverse.