Un collectif lance un appel contre le racisme

Dès 15h, Le collectif Ensemble avec les personnes migrantes contre le racisme invite les manifestants à se rassembler au Marché de la gare pour une marche, qui se terminera devant l’hôtel de ville de Sherbrooke.

On dit clairement non à la peur de l’immigration, à la xénophobie et on rejette le racisme. C’est un message d’inclusion, d’accueil et de solidarité , a expliqué l’un des organisateurs de la manifestation, Guillaume Manningham.

Les manifestants veulent aussi montrer leur solidarité envers les personnes migrantes, autant au Québec qu’à l’international.

C’est à la fois de prouver notre solidarité avec les personnes migrantes qui aujourd’hui rencontrent des murs, des mers, des militaires, mais aussi avec ceux qui rencontrent des difficultés ici , a renchéri une des membres du collectif, Michèle Vatz-Laaroussi.

Le Collectif s’est d’abord rassemblé en début d’après-midi dans les locaux du centre coopératif de locaux communautaires de Sherbrooke pour confectionner des pancartes en vue de la manifestation. Une soupe sera ensuite servie en début de soirée pour continuer la discussion.