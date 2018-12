L'insécurité alimentaire en augmentation dans les banlieues torontoises

Avec la crise du logement qui sévit dans la grande région de Toronto, de plus en plus de personnes se tournent vers les banques alimentaires pour subsister. Les besoins étaient historiquement concentrés au centre-ville, mais depuis quelque temps c'est aux limites de la ville et en banlieue que les banques alimentaires sont les plus populaires. Une nouvelle banque alimentaire vient d'ailleurs de s'installer à Scarborough, dans l'est de Toronto.