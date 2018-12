Concert de Noël des Compagnons du Nord de Malartic

Un répertoire des classiques du temps des fêtes est au programme de la prestation.

Selon la présidente du conseil d'administration, Marie-Josée Dubois, le traditionnel concert de Noël est très attendu par les citoyens.

Elle explique que l'ensemble vocal a assuré sa longévité grâce à plusieurs membres fidèles depuis plusieurs années.

On est très fiers de s'être rendus à 50 ans, dit-elle. On est plusieurs membres, dont moi qui suis là depuis 25 ans, plus de 20 ans pour plusieurs. Notre chef de chœur Gaëtan Roberge est là depuis 22 ou 23 ans, c'est sûr que 50 ans il n’y a pas des tonnes d'ensembles vocaux en région qui se sont rendus là, donc on est très fiers cette année de célébrer ce bel anniversaire.

Le concert sera donné à compter de 16 h à l'église St-Martin de Tours.