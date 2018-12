Trois individus accusés d’invasion de domicile à Granby

David Henson Bélair, âgé de 26 ans, Lucas Bernatchez, âgé de 20 ans, et une jeune fille de 16 ans font face à des accusations d'introduction par effraction dans une résidence, de vol qualifié, de possession non autorisée d'une arme, de déguisement dans un dessein criminel et de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic.

Quant à un autre individu de 18 ans suspecté dans cette affaire, l'enquête se poursuit.

Un code jaune a été déclenché dans la journée de vendredi à Granby pour traquer ces individus.

L'opération policière s'est déroulée tout près de l'école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc. Les élèves et leurs enseignants ont dû être confinés à l'intérieur de l'école, jusqu'à ce que les suspects se rendent à la police.

Les trois individus doivent comparaître formellement lundi, au palais de justice de Granby.