3000 litres de lait donnés aux plus démunis

Les Producteurs de lait de la région et la Laiterie de La Baie offrent 3000 contenants d’un litre de lait à Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean.

L’organisme fera la distribution du lait à travers toute la région.

Prendre trois repas par jour semble une réalité acquise pour plusieurs d’entre nous. Pourtant, c’est plus de 44 000 demandes d’aide alimentaire par année qui se font dans la région. Ce généreux don permettra de fournir du lait à plus de 600 familles , mentionne Crystel Gilbert de Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean dans un communiqué.

La Laiterie de La Baie et les Producteurs de lait assument chacun la moitié des coûts de cette opération.

Daniel Gobeil, président des producteurs de lait de la région, précise que ce genre de don n'est pas rare.

Pendant les Fêtes on en parle un peu plus parce qu’on voit qu’il y a plus de gens dans le besoin, mais ça se fait tout au long de l’année.

Daniel Gobeil, président des producteurs de lait du Saguenay-Lac-Saint-Jean