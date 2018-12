9e Guignolée pour la pédiatrie sociale à Trois-Rivières

Plus de 300 bénévoles œuvrent samedi pour la Guignolée du Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières. L'objectif de cette 9e Guignolée est d'amasser plus de 60 000 $ pour venir en aide à près de 400 enfants vulnérables.

Jusqu'à 16 h, ils feront appel à la générosité des Trifluviens à six intersections et dans dix points de collectes répartis dans des commerces un peu partout à travers la ville.

Avec la mise sur pied d'un nouveau point de service en pédiatrie sociale cette année dans le secteur Cap de la Madeleine, les besoins sont encore plus grands que lors des années précédentes, comme l'explique le président du conseil d'administration, Alain Lemieux.

Si on avait les fonds pour avoir des ressources supplémentaires, on pourrait facilement monter à 1000 dossiers. Il y a des besoins qui sont là, qui sont criants et on est là pour faire une différence , souligne M. Lemieux.

Le temps doux cette année devrait être bénéfique pour les équipes qui sont confiantes de dépasser le montant atteint l'an dernier, avoisinant les 60 000 $.