Mille enfants recevront des jouets des pompiers de Sherbrooke

Les bénévoles, dont des responsables d’entreprises de la région, préparent les boîtes de jouets dans le but de les livrer à des familles dans le besoin.

Ces familles ont, au préalable, rempli un formulaire pour soumettre leur candidature. C’est en novembre que les familles intéressées peuvent se présenter dans les casernes de Sherbrooke pour récupérer un formulaire à remplir ou bien elles peuvent le faire directement en ligne , explique David Leblanc, directeur des communications de la campagne des jouets des pompiers de Sherbrooke.

L’an passé, avec le ministre de la Famille de l’époque, Luc Fortin, nous avons livré des jouets à un père de famille monoparental qui ne s’attendait pas à nous voir arriver. Ça nous a ému aux larmes et c’est la raison pour laquelle on fait ça d’année en année. David Leblanc, directeur des communications de la campagne des jouets des pompiers de Sherbrooke

Une idée qui date de 78 ans

L'initiative est née en 1940.

Un pompier, Léopold Lessard, a décidé d’amasser des vivres et des jouets, après l'incendie d’un édifice à logements où huit familles se sont retrouvées à la rue.

D’année en année, les pompiers ont décidé d’aider les plus démunis en offrant maintenant non plus des denrées ou des jouets usagés, mais de plus en plus de jouets neufs.