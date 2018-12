Recensement des oiseaux de Noël au Parc national d'Aiguebelle

Un texte de Boualem Hadjouti

Le recensement des oiseaux de Noël revient encore cette année en collaboration avec la Société du loisir ornithologique de l'Abitibi (SLOA).

Une vingtaine d'espèces pourraient être observées durant cette période, dont le gros-bec errant, le sizerin flammé et le bec-croisé entre-autres.

Le recensement vise à créer une base de données pour les chercheurs et les ornithologues amateurs et professionnels explique le responsable du service clientèle et de la conservation éducation au Parc national d'Aiguebelle Nicolas Boulé.

Pour nous, ça contribue énormément à nos données, au parc et ça permet aussi de faire un suivi à plus grande échelle, en lien avec les changements climatiques, dit-il. Les données sont accessibles en ligne aux chercheurs et aux ornithologues qui peuvent chercher à savoir si telle espèce est présente une certaine période de l'année et ça contribue à enrichir la diversité des informations au niveau de l'ornithologie dans le parc et dans d'autres régions.

Une vingtaine de personnes se sont inscrites à cette activité.