Les voitures québécoises doivent maintenant circuler avec leurs pneus d'hiver

En ce 15 décembre, les pneus d'hiver sont maintenant obligatoires au Québec, et ce, jusqu'au 15 mars prochain.

Les automobilistes qui contreviennent à la loi sont passibles de fortes amendes.

À compter de l'an prochain, l'échéance pour la pose des pneus d'hiver sera devancée au 1er décembre. Quant à la date de retrait, elle demeurera le 15 mars.

Pour le club automobile CAA-Québec, il s'agit d'une bonne décision.

Sa porte-parole Annie Gauthier rappelle que les pneus d'hiver sont plus performants et efficaces par températures froides. Elle signale qu'ils réduisent de façon significative les risques d'accident.

Mme Gauthier souligne que les automobilistes devront maintenant prévoir plus tôt, même au mois d'octobre, pour faire poser leurs pneus d'hiver. Quant aux garagistes et aux concessionnaires, ils devront effectuer une meilleure planification afin de répondre à la demande qui sera beaucoup plus concentrée.