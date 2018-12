Défaite des Huskies et des Foreurs à l'extérieur

Alex-Olivier Voyer a mis un terme au débat en déjouant Zachary Émond lors de la troisième ronde des tirs de barrage et le Phoenix de Sherbrooke a finalement eu le dessus.

Rafaël Harvey-Pinard a permis aux Huskies de niveler la marque 3-3, en fin de deuxième période, alors que les visiteurs se trouvaient en avantage numérique.

Olivier Crête-Belzile et Jérémy Rainville ont fait mouche dans un intervalle de 1:29 au premier engagement pour donner une avance de 2-1 au Phoenix. Ryan DaSilva a remis les siens en avance 3-2 grâce à une supériorité numérique, au deuxième engagement.

Brendan Cregan a permis aux locaux de ne pas concéder la victoire aux Huskies, repoussant 40 des 43 tirs dirigés vers lui, dont 17 en deuxième période.

Patrik Hrehorcak et William Rouleau ont tous les deux répliqué du côté des Huskies, forçant la tenue d'une prolongation.

Émond a cédé face à Tyler Hinam en fusillade, mais a tout de même récolté la victoire, après avoir réalisé 25 arrêts en temps réglementaire.

Les Foreurs contre les Voltigeurs de Drummondville (Archives). Photo : Capture d'écran-LHJMQ

Les Foreurs défaits 7-1 par les Voltigeurs

Pour leur part, les Foreurs de Val-d'Or ont encaissé une lourde défaite face aux Voltigeurs de Drummondville.

Félix Lauzon a fait bouger les cordages à deux reprises en plus de récolter trois mentions d'aide et les Voltigeurs de Drummondville ont écrasé les Foreurs 7-1.

La troupe de Steve Hartley a ainsi signé une troisième victoire consécutive, et une neuvième à ses 10 derniers matchs.

Nicolas Guay a également touché la cible à deux reprises, son 17e et son 18e filet de la saison, alors que Marc-Olivier Duquette a récolté un but et une mention d'aide. Nicholas Girouard et Dawson Mercer ont également contribué au festival offensif des Voltigeurs.

De l'autre côté de la patinoire, Olivier Rodrigue a bloqué 15 des 16 tirs dirigés vers lui.

Jérémy Michel a inscrit le seul but des Foreurs, à la 17e seconde de la troisième période, après que les Voltigeurs eurent marqué quatre buts sans riposte. Mathieu Marquis a pour sa part bloqué 33 tirs, dans la défaite.

Les Foreurs affrontent samedi les Cataractes de Shawinigan et les Huskies joueront contre les Tigres de Victoriaville.