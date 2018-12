Une 10e guignolée au profit du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau

C'est samedi et dimanche que se tiendra la dixième Guignolée de la Dre Anne-Marie Bureau au profit du Centre de pédiatrie sociale de Gatineau. Pour l'instigatrice de l'événement, cette tradition est bien plus qu'une simple collecte de fonds.

Un texte de Dominique Degré

La guignolée, c’est certain que c’est une campagne de financement. Le nerf de la guerre, ce sera toujours le financement , a reconnu la Dre Bureau au micro des Matins d’ici, vendredi. Mais en fait [la guignolée] c’est une célébration avec nos familles qui acceptent de se coller sur nous.

La Dre Anne-Marie Bureau (archives) Photo : Radio-Canada

Le 10e anniversaire de la guignolée du Centre est aussi l'occasion de faire le bilan pour la Dre Bureau. On est parti d’une équipe d’une médecin, une DG et un paquet de bénévoles. On est rendu à une vingtaine de cliniciens, quatre médecins, des intervenants psychosociaux, des thérapeutes , s'est réjouit la médecin.

Elle note aussi que 10 ans après sa création, le Centre de pédiatrie sociale — qui a une adresse à Hull et une à Gatineau — accompagne maintenant 1200 enfants de la région.

Les intervenants du Centre ont récolté près de 160 000 $ en 2017 lors de leur traditionnelle guignolée. Ils espèrent cette année franchir la barre des 150 000 $.

Pour ce faire, ils peuvent compter sur des bénévoles présents dans une trentaine de commerces de Gatineau pour récolter des dons. Ils seront eux-mêmes accompagnés d’élus de la région samedi matin pour les aider dans leur travail.

Il est aussi possible de rendre aux adresses du Centre (au 321, rue Notre-Dame ou au 39, rue Frontenac) pour faire un don et célébrer.