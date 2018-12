COP24 : les pays bien près d'arriver à une entente finale

Les discussions étaient tendues entre les pays plus riches et ceux en développement, ces derniers subissant particulièrement les impacts des changements climatiques et réclamant des dédommagements financiers.

Or, avec des négociations prolongées au-delà de la durée prévue du sommet, les représentants des quelque 195 pays réunis à Katowice, en Pologne, seraient sur le point d’arriver à une entente.

« Je n'ai pas encore toutes les informations des coordinateurs. Mais dans l'ensemble, je pense que nous avons un terrain d'entente », a déclaré à l'AFP samedi matin l'Éthiopien Gebru Jember Endalew, qui préside le groupe des Pays les moins avancés (PMA).

« Cela ne signifie pas que toutes nos priorités seront reflétées. Il y a les priorités d'autres groupes aussi », a-t-il ajouté.

La COP24 doit servir à mettre en place des séries de règles pour encadrer les grandes orientations adoptées avec l’Accord de Paris.

Transparence et dédommagements

Les positions à ce sujet divergent alors que les pays en voie de développement réclament de pouvoir tenir légalement responsables les pays plus riches pour les impacts des changements climatiques. Des dédommagements monétaires sont réclamés.

« On doit démontrer que l'Accord de Paris fonctionne », a indiqué sur les ondes de RDI la ministre canadienne de l’Environnement, Catherine McKenna.

Les mécanismes des marchés du carbone sont également au cœur des discussions, tout comme la transparence avec laquelle les pays rendront compte de leur bilan environnemental.

C'est un détail technique, soit la crainte d'une double comptabilisation des réductions des émissions dans l'établissement des marchés du carbone, qui ralentit l'adoption du texte final. Dans ce dossier, le Brésil serait au coeur de litiges avec d'autres pays, affirme notre envoyé spécial à Katowice, Étienne Leblanc.

« Les transitions ne se produisent pas du jour au lendemain », a ajouté Mme McKenna, précisant que les secteurs publics et privés sont interpellés pour être plus transparents dans leur lutte contre les changements climatiques.

Un nouveau projet de texte attendu vendredi soir a été reporté plusieurs fois pendant la soirée et la nuit par la présidence polonaise de cette COP. Il a finalement été distribué aux délégations samedi matin.

« Certaines parties du projet de texte qui sont cruciales, notamment en matière de transparence des pays sur leurs mesures d’atténuation, sont assez complètes. C’est meilleur que ce l’était il y a une semaine », a affirmé à la BBC un négociateur.

Un accord pourrait être adopté d’ici la fin de la journée ou au plus tard dimanche, selon certains observateurs.

Avec les informations d'Étienne Leblanc