Au terme d'une semaine marquée par les annonces du président Emmanuel Macron pour le pouvoir d'achat et l'attentat meurtrier de Strasbourg, la tension reste forte dans le pays, à 10 jours de Noël, période cruciale pour le chiffre d'affaires des commerçants.

En début de journée, la préfecture de police de Paris a annoncé avoir procédé à 10 interpellations, par rapport à 278 au même moment samedi dernier. Une quinzaine de personnes ont aussi été interpellées dans le cadre de contrôles préventifs menés dans la grande couronne.

En dehors de la capitale, les autorités dénombraient 3400 manifestations sur tout le territoire et 99 blocages, contre 5126 et 134 respectivement au même moment il y a une semaine.

À Paris, 8000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés, appuyés par 14 véhicules blindés de la gendarmerie.

L'avenue des Champs-Élysées, lieu de fortes tensions ces dernières semaines, était déserte en début de journée, fermée à la circulation.

Le périmètre de protection des institutions, autour de l'Élysée, du ministère de l'Intérieur, de l'Assemblée nationale et de Matignon, est renouvelé. Dans le reste de la ville, un quadrillage préventif très serré a été mis en place, a expliqué le préfet de police de Paris, Michel Delpuech.

La semaine dernière, les violences ont donné lieu à près de 2000 interpellations dans le pays, dont la moitié dans la capitale, où de nombreux commerces ont été endommagés ou pillés, tandis que d'autres avaient renoncé à ouvrir leurs portes.

Le gouvernement, imité par de nombreux responsables politiques et syndicaux à l'exception notable de la CGT et de La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, ont exhorté les « gilets jaunes » à ne pas manifester cette semaine, invoquant le drame de Strasbourg et la fatigue des forces de l'ordre.

En province, des élus ont demandé des renforts policiers comme à Toulouse, où les dégâts ont été d'ampleur la semaine passée.