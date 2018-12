Les champions et championnes du climat

Un texte d'Étienne Leblanc, envoyé spécial en Pologne

Juan Carlos Jintiach Arcos, activiste pour l'organisation Peuples autochtones de l'Amazone, en Équateur. Photo : Radio-Canada / Etienne Leblanc

« La forêt amazonienne et les peuples qui y vivent sont très menacés par les effets des changements climatiques. Je passe tout mon temps à tenter d'attirer l'attention sur des pratiques barbares de compagnies qui, avec le soutien des gouvernements, coupent la forêt pour faire place à du bétail. Couper des arbres pour produire de la viande, c'est absolument tout le contraire de ce qu'il faut faire pour atténuer les effets des changements climatiques. »

Ayumi Fukakusa, de l'organisme Friends of the Earth, au Japon Photo : Radio-Canada / Etienne Leblanc

« Je tente d'infléchir les pratiques de mon pays. Le Japon prétend qu'il lutte contre les changements climatiques, mais c'est un des pays qui subventionne le plus les énergies fossiles avec l'argent public. Il finance des projets de centrales au charbon au pays et ailleurs. Il exporte sa technologie pour que les pays d'Asie du sud et d'autres pays en développement puissent construire ces centrales au charbon. Il faut que ça cesse. »

Malgorzata Czachowska, une écolière polonaise de 15 ans Photo : Radio-Canada / Etienne Leblanc

« Qu'en est-il de nous? Je veux avoir un bel avenir. Certains pensent que nous sommes trop jeunes, trop petits et que nous ne valons rien. Mais ce n'est pas vrai. Chacun d'entre nous peut accomplir beaucoup de choses. »

Sena Alouka, de l'organisme Jeunes volontaires pour l'environnement, Togo Photo : Radio-Canada / Etienne Leblanc

« Bientôt, je prendrai la mer! Parce que je n'aurai pas de solution. Je prendrai le petit bateau. Chez nous on dit "Barça ou Barzakh". Ça veut dire : "Barcelone ou la mort". Je pleure parce que je crois que nous avons une chance que la COP24 pose les balises pour que le monde puisse éviter la catastrophe. Mais là, on est en train de jouer au petit enfant, au petit dieu, au petit savant. »

Sriram Madhusoodanan, de l'organisme Corporate Accountabilty International Photo : Radio-Canada / Etienne Leblanc

« Nous tentons de convaincre les multinationales de changer leur comportement. En contribuant aux changements climatiques, les grands industriels de la planète exacerbent la vulnérabilité de personnes qui sont déjà très pauvres. Ils en ont déjà assez d'avoir faim, on ne peut pas les faire souffrir davantage. En Inde, des millions de personnes meurent chaque année des grandes canicules ou de la pollution industrielle dans les régions. »

Lydinyda Nacpil, du Jubilee South Asia Pacific Movement, aux Philippines Photo : Radio-Canada / Etienne Leblanc

« Mon pays voit de plus en plus de typhons frapper les milliers d'îles de l'archipel. Chaque année, des villages en entier sont détruits, des enfants meurent, et personne n'en entend parler. Les changements climatiques nous touchent tous les jours et c'est toujours de pire en pire. Ça ne peut plus durer. »

Mereseini Marau, Secrétariat du Forum des îles du Pacifique, Fiji Photo : Radio-Canada / Etienne Leblanc

« Je n'ai pas besoin de lire un rapport scientifique pour comprendre les effets des changements climatiques. Dans mon pays, on voit le niveau de la mer augmenter sans cesse. Les terres agricoles sont envahies par l'eau salée, les gens sont obligés de se déplacer à l'intérieur des terres, ou partir. Nous sommes le canari dans la mine. Tous les jours, je travaille pour que les décideurs politiques des pays riches entendent notre message. »

Diego Pary Rodriguez, ministre des Affaires étrangères de Bolivie Photo : Radio-Canada / Etienne Leblanc

« Il y a une grande injustice climatique sur la planète et il faut l'éliminer. Nous ne sommes pas vraiment responsables des changements climatiques, mais nous en subissons les effets de façon très intense. Je passe beaucoup de temps à rencontrer des élus des pays industrialisés pour les sensibiliser à notre réalité. »

Jean-Pascal Van Yepersele, ancien vice-président du GIEC et professeur de climatologie à l'université catholique de Louvain. Photo : Radio-Canada / Etienne Leblanc

« Avec son rapport sur les effets d'un réchauffement de 1,5 °C, le GIEC nous rappelle que la situation est très grave et très sérieuse! Nos travaux font prendre conscience que nous sommes très près de la limite de températures au-delà desquelles, par exemple, les grandes calottes glaciaires risquent de nous amener des mètres et des mètres de niveau des mers. Il y a un réel sentiment d'urgence. »

Laurence Tubiana, présidente de la Fondation européenne du climat et ancienne négociatrice en chef de la France à la COP21. Photo : Radio-Canada / Etienne Leblanc

« Je suis optimiste! Si j'étais pessimiste en travaillant sur le climat, je ferais autre chose. C'est un travail de très longue haleine, c'est très difficile, c'est quand même une économie de deux siècles qu'il faut renverser, donc bon! Je suis optimiste parce que ça bouge! »