Le programme scolaire albertain au banc d'essai dès janvier

La réforme met l’accent sur des enseignements fondamentaux comme les mathématiques, la lecture et l’écriture, mais aussi sur le développement de l’esprit critique ou le savoir-être.

Ces cours non traditionnels sont au coeur de la réforme du programme scolaire sur laquelle travaille le gouvernement depuis deux ans.

Dès le retour de leurs vacances de Noël, les écoliers de la maternelle à la quatrième année de certaines écoles francophones, anglophones et d'immersion testeront ce nouveau programme. Tant les noms des écoles que leur nombre restent, toutefois, encore inconnus.

« Nous souhaitons que les écoles prêtes à tester volontairement le programme soient réparties un peu partout dans la province », explique, par ailleurs, David Eggen.

Cette réforme vient aussi dépoussiérer des programmes vieux de 30 ans en donnant leurs places à des grands oubliés dans les manuels scolaires, comme les francophones.

Les élèves pourront, par exemple, apprendre comment les pionniers canadiens-français ont influencé la province.

« Si je pense à Saint-Paul, il y a tellement de pionniers francophones qui s’y sont installés. Les gens de Saint-Paul et de l'Alberta vont pouvoir étudier comment ces pionniers-là se sont installés à Saint-Paul, comment ils ont influencé la francophonie en Alberta », dit Micheline Spencer, une enseignante à l’école La Mission à Saint-Albert.

L'histoire et la culture des Premières Nations sont aussi désormais intégrées dans les différentes matières.

« Jeune, je ne me reconnaissais pas à l'école, où les cours ne donnaient qu'une perspective occidentale », affirme Jamie Medecine Crane, une Autochtone et fonctionnaire au ministère de l'Éducation.

Elle est soulagée que le nouveau programme soit plus inclusif et plus représentatif de l'histoire de l'Alberta et du Canada.

Le nouveau programme scolaire sera testé pendant une vingtaine de mois et, selon le calendrier prévu, il pourra être mis en place dans toutes les classes de la maternelle au secondaire en 2022.

Cela étant dit, tout cela dépendra des prochaines élections, au printemps. Le chef du Parti conservateur uni, Jason Kenney, s’est engagé à détruire ce programme s’il devient premier ministre.