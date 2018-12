Sécurité ferroviaire : la gare de Nantes pourrait déménager à Lac-Mégantic

À la suite de discussions entre Transport Canada et les maires des municipalités concernées, le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, a demandé à une équipe d’évaluer la possibilité de rapprocher les gares de Nantes et Frontenac vers le parc industriel de Lac-Mégantic.

J’ai demandé à mon équipe de vérifier si c’était possible. On doit rester à l’intérieur de certains paramètres de sécurité et, deuxièmement, de coûts , a indiqué Marc Garneau

À Nantes, les activités de triage s’effectuent en haut d’une pente jugée comme l’une des plus à risque au Canada.

Depuis la mort de 47 personnes en juillet 2013, la situation inquiète citoyens, politiciens et regroupements qui, à plusieurs reprises, ont exigé le déménagement de la gare pour éviter un autre déraillement.

Jusqu’ici, leur inquiétude n’avait jamais trouvé un écho favorable auprès du gouvernement fédéral.

On a entendu les Méganticois. Marc Garneau, ministre des Transports

Toutefois, rien n’est encore joué. Des discussions devront être entamées avec la municipalité de Lac-Mégantic et la compagnie ferroviaire Central Maine and Quebec Railway (CMQR), propriétaire du chemin de fer.

La compagnie devra être partenaire dans ce projet, souligne le ministre Garneau. Ce n’est pas quelque chose qu’on peut forcer une compagnie à faire, mais on peut changer les règlements concernant la sécurité des trains immobilisés.

Le centre-ville de Lac-Mégantic n'a toujours pas été reconstruit. Photo : Radio-Canada

Toujours plus de trains à la dérive

Rien pour rassurer les citoyens de Lac-Mégantic, le nombre de cas rapportés de trains à la dérive a augmenté d’environ 10 % au cours des cinq dernières années, selon le Bureau de la sécurité des transport ( BSTBureau de la sécurité des transports ).

En juillet dernier, le BST Bureau de la sécurité des transports ajoutait que Transport Canada n’avait pas apporté une attention suffisante aux moyens physiques pour empêcher le matériel de partir à la dérive.

À la suite de la tragédie, certaines mesures ont été mises en place par le gouvernement du Canada pour augmenter la sécurité quand les trains sont immobilisés à la gare de triage à Nantes , souligne toutefois Marc Garneau.