Les frère et soeur Dominic et Jani Babineau se retrouvent dans le même gala de boxe

Le Club Lion de Moncton accueille un important gala de boxe samedi. Les boxeurs acadiens Dominic et Jani Babineau, qui sont frère et soeur, seront réunis dans un même gala de boxe professionnelle pour la première fois.

La soirée sera très spéciale pour les deux boxeurs, mais surtout pour Jani Babineau, car elle ne s’est pas battue depuis environ huit ans.

La dernière fois que je me suis battue, ça s’est mal passé , dit-elle.

Elle s'est donné le défi de se remettre en forme pour un combat, plusieurs années après avoir perdu son seul combat professionnel.

Jani Babineau, boxeuse professionnelle. Photo : Radio-Canada

C’est complètement différent maintenant, je me sens en confiance. Jani Babineau, boxeuse

Jani Babineau dit se sentir excitée , même si elle avoue avoir un peu peur de remonter sur le ring.

Pour son frère, Dominic, son dernier combat remonte à moins longtemps, soit environ sept mois.

Je me sens vraiment bien et je ne suis pas blessé donc jusqu’à date tout est beau , indique-t-il.

Il dit ne pas faire beaucoup de rondes d’entraînements avant un gala, car il préfère être payé lorsqu'il mange des coups .

Dominic Babineau, boxeur professionnel. Photo : Radio-Canada

Les risques du métier en tête

Évidemment, le boxeur est conscient des risques du métier. Il ne peut s’empêcher d’avoir en tête les récents événements entourant le boxeur québécois Adonis Stevenson.

Depuis que c’est arrivé à Dave Whittom et à Adonis Stevenson, c’est sur que j’y pense, mais c’est des choses que je ne peux pas prédire. Si t’aimes le sport, tu vas te battre quand même , avoue-t-il.

J’aime trop ça, donc je continue. Dominic Babineau, boxeur

Le gala de boxe au Club Lion débute à 19 h samedi soir et met en vedette, en plus de Dominic et Jani Babineau, Nathan Millier, Robbie Cameron, Kenny Cherry, Alex Paul et Steve Clements.