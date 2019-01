Des millions de vies possiblement sauvées par des drones de l'UdeS

Leur idée? Mettre au point un drone auquel est annexé un compartiment réfrigéré pouvant contenir des vaccins. Au total, les neuf étudiants ont planché deux ans sur le projet.

Parmi leurs plus grands défis : arriver à ce que les vaccins installés à l'intérieur de ce compartiment puissent être maintenus à une température optimale.

Ça permet de transporter des vaccins dans [des endroits] où il fait chaud. Par exemple, 43 degrés c'est la température à laquelle il faut tester le vaccin pour que ce soit approuvé. Rosemarie St-Yves Ferron

Les étudiants visent d'abord à lancer leur produit dans les pays en voie de développement où on retrouve la plus grosse problématique de livraison des vaccins. Après de nombreux calculs et tests tant en laboratoire qu'à l'extérieur, l'équipe se dit aujourd'hui mission accomplie. Les étudiants sont convaincus que les vaccins pourront se rendre dans les endroits les plus reculés tout en gardant la bonne température.

C'est vraiment un système de réfrigération ultraléger, souligne Francis Boulanger. Les technologies actuelles, électriques ou mécaniques - on a qu'à penser à un compresseur comme un frigidaire traditionnel - tout ça, c'est vraiment lourd.

Nous, en ayant une technologie qui refroidit autant que les autres, on est capable de transporter jusqu'à 1400 doses, ce qui est vraiment innovant. Francis Boulanger

Un réel impact

Si le projet Cigogne était, au départ, un projet de fin d'études, il est en voie de devenir une véritable entreprise. Déjà au printemps, on vise un partenariat avec une compagnie pour pouvoir tester notre compartiment intégré à leurs drones. Ensuite, on espère commercialiser la technologie auprès des organismes et le gouvernement , explique Julie Armand.

Pour Laurence Demers-Lanouette, cette invention aura un impact réel. On a la chance éventuellement de changer la vie de jeunes enfants et de toutes sortes de population en appliquant notre produit directement sur le marché. C'est encore plus gratifiant que seulement avoir accompli ça au point de vue technique , compare-t-elle.

Pour les membres du groupe, leur produit ne pouvait pas mieux porter son nom. [C'est] la cigogne qui porte l'espoir et le don de la vie , sourit Julie Armand.