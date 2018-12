Un nouveau modèle de prévision des ondes de tempête

Les avis d'ondes de tempête deviendront de plus en plus précis au cours des prochaines années. Des chercheurs de Pêches et Océans Canada tentent d'affiner leurs prévisions afin d'apporter une modulation dans la gravité des alertes.

Ces avis de débordement côtier sont de plus en plus importants et le deviendront encore plus au cours des prochaines années en raison de la montée du niveau des eaux.

Depuis plusieurs années, la décision scientifique de diffuser un avis d’ondes de tempête est prise conjointement par Environnement Canada et Pêches et Océans Canada.

Dans ce partenariat, l’équipe de Pêches et Océans, menée par le chercheur Denis Lefaivre de l’Institut Maurice-Lamontagne, est mandatée pour prévoir les moments critiques à surveiller, les niveaux d’eau prévus et le déferlement de vagues.

L'équipe de Pêches et Océans souhaite maintenant apporter une gradation dans les alertes de tempêtes côtières. On essaie d’être plus précis dans les niveaux atteints. On essaie d’avoir des niveaux d’alerte différents. Niveau 1, qui est simplement une inondation mineure et puis niveau 2 et 3 , explique M. Lefaivre.

Importantes vagues le long du fleuve Photo : Radio-Canada / Archives Radio-Canada/Brigitte Dubé

L’objectif est de mieux informer la population, mais aussi de mieux planifier les interventions d’urgence.

Voir venir la vague

Les avertissements d’ondes de tempêtes peuvent en effet devenir des outils importants pour planifier des évacuations, prévenir des inondations ou même fermer des routes comme ça peut être le cas en Haute-Gaspésie où la mer avoisine dangereusement la 132.

Déjà, M. Lefaivre peut dire que la période autour de Noël sera à surveiller.

Deux ou trois jours avant cette période critique, l’équipe de M. Lefaivre aura vérifié les prévisions de vent. Et là, on regarde, est-ce que les vents sont assez forts pour faire des vagues qui seraient suffisantes pour déferler sur la côte.

Denis Lefaivre de Pêches et Océans Canada dirige l'équipe qui travaille à la prévision des ondes de tempêtes Photo : Radio-Canada

Avant que l’avis d’ondes de tempête ne soit publié, il faudra ensuite d’autres analyses.

Si les vents sont supérieurs à 30 nœuds, l’équipe regardera ensuite la direction des vents que ce soit pour son effet sur les vagues ou sur la rétention de l’eau, comme c’est le cas dans les débordements qui surviennent dans la basse-ville de Québec.

La distance parcourue par les vents et leur provenance seront aussi analysées. L’entrainement avec le vent bâtit la vague. Plus long est le parcours du vent, plus la vague va monter. Alors si on a un vent qui arrive du nord est, par exemple du détroit de Belle-Isle, jusqu’à Rimouski, on a une bonne portée de vent, alors la vague peut bien s’établir à ce moment-là.

Ces informations permettent aussi de prévoir les sites de tempête. Quand les vents proviennent du détroit de Cabot, c’est au tour de Percé, de Sept-Îles et des Îles-de-la-Madeleine d’être directement dans la mire de la tempête.

Le vent part du milieu de l’Atlantique et s’en va jusqu’à la côte. La vague a le temps de se bâtir , rappelle M. Lefaivre.

Le nouveau modèle prévisionnel des ondes de tempête sera testé l'an prochain. Les prévisions issues de ce nouveau modèle devraient être diffusées auprès du grand public en 2020.