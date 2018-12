Un Noël plus écoresponsable, c’est possible?

C'est en décembre que les Canadiens dépensent le plus. Noël, héritage chrétien bien ancré dans notre culture, est la période de surconsommation par excellence. Pourtant, célébrer cette fête en respectant un peu plus l'environnement, c'est tout à fait envisageable.

Un texte de Mireille Chayer

Le dernier mois de l’année est propice aux dépenses. On veut traditionnellement faire plaisir à nos proches en leur offrant des cadeaux ou en organisant des réceptions, au grand bonheur des détaillants.

Les ventes augmentent considérablement chez les grands détaillants canadiens en décembre. Photo : Radio-Canada

Des cadeaux plus responsables

Au Conseil régional de l’environnement et du développement durable (CREDD), la chargée de projet Magali Perrin indique qu’il y a plusieurs manières d’être plus vert dans le temps des fêtes et que cela peut commencer par la modification de nos habitudes d’achat de cadeaux.

Elle fait référence à la pyramide inversée du cadeau éthique qui propose des idées de présents plus responsables.

Modifier sa façon de faire les cadeaux de Noël est un bon départ à des Fêtes plus écoresponsables. Photo : Radio-Canada

Au sommet, on retrouve « l’achat » de temps et de souvenirs.

Ça peut être des tickets de concert, des activités hivernales [...] donc c’est vraiment passer du temps avec les autres. Noël, ça doit être les amis, la famille, donc, c’est le premier étage [de la pyramide] , mentionne Magali Perrin.

En fait, l’achat d’objets neufs arrive tout en bas de la pyramide et entre ces deux étages, on retrouve plusieurs suggestions de cadeaux.

Emballage des paquets

Noël rime nécessairement avec emballage de cadeaux. Une fois qu’ils sont développés, une avalanche de papier dévale généralement sur le plancher.

Il faut savoir que les papiers d’emballage métallisés ne se recyclent pas et ils se retrouvent donc, inévitablement, au dépotoir.

Magali Perrin suggère d’opter pour du papier mat, qui peut, lui, être déposé dans le bac bleu, ou de créer des emballages réutilisables originaux avec des tissus.

Célébrer Noël de manière plus écoresponsable est simple, selon Magali Perrin. Photo : Radio-Canada

Décorations thématiques

La chargée de projet du CREDD est catégorique : il faut conserver nos décorations de Noël le plus longtemps possible et éviter à tout prix d’opter pour des brillants et des paillettes.

Ces microparticules de plastique se retrouvent inévitablement à la mer.

Ce ne sera pas traité, ça va se retrouver dans les océans et c’est notamment le problème des continents de plastique dans les océans. Magali Perrin, chargée de projet, CREDD

Il y a des alternatives : des guirlandes en feutre, qui est une matière naturelle, des guirlandes en carton recyclé, en papier journal qui peuvent faire des jolis effets. Il y a plein de choses puis c’est des super belles activités à faire avec les enfants.

Magali Perrin indique aussi qu’il est préférable d’opter pour les lumières à DEL qui sont beaucoup moins énergivores que les ampoules traditionnelles.

Vaisselle jetable

Force est d’admettre qu’il est tentant de se tourner vers la vaisselle jetable lors du réveillon de Noël.

Or, ce choix n’est pas le meilleur, ça va de soi.

Le déchet qui pollue le moins, c’est celui qu’on ne produit pas. Donc même si vous compostez votre vaisselle, c’est déjà bien. Si vous la recyclez, c’est bien aussi, mais l’idéal, c’est de ne pas faire de déchets. Donc, lavez votre vaisselle!

Rassurante, Magali Perrin affirme que les invités ne se plaindront pas même s’ils doivent faire une petite corvée de nettoyage. Pour les récompenser, elle suggère de leur offrir de repartir avec la nourriture restante, ce qui permettra en prime de détourner des matières organiques des sites d’enfouissement.