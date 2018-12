Dans les rues de Paris pour le nouveau vidéoclip de Shawn Jobin

Un texte de Rose Nantel

De passage dans la capitale française l’été dernier, le rappeur en a profité pour tourner son deuxième vidéoclip de l’année. Alors qu’il était en France pour un projet intitulé La traversée, l'artiste a eu l’idée non planifiée de profiter de sa seule journée de congé en sol français pour produire toutes les images qui allaient pouvoir être utilisées dans le projet vidéo.

Le Fransaskois s’est joint à Sergio Pulido, un réalisateur colombien établi à Paris, qui a réalisé ce qui ressemble à un court film. Shawn Jobin avait depuis longtemps des idées et des images précises en tête, pour ce vidéoclip. Selon l’artiste, le tout s’est fait plutôt naturellement, avec l’aide de certains commerçants locaux qui lui ont ouvert leurs portes pour son tournage.

Dans La Déroute, on peut ainsi le voir déambuler dans les rues de Paris et dans divers bars et restaurants de la Ville Lumière.

Même si La Déroute est loin d’être une chanson de Noël, le rappeur fransaskois considère que la date de sortie du vidéoclip est remplie de sens et qu’il est possible d’établir un lien avec le message principal de la chanson.

Il ne faut pas oublier que pour certains, ça reste un temps difficile le temps des fêtes. Parce que c’est pas tout le monde qui est bien entouré. C'est pas tout le monde qui a une famille, c'est pas tout le monde qui a des cadeaux ou des trucs comme ça en dessous de l’arbre, pis le temps des fêtes reste beaucoup mélancolique pour certains. Shawn Jobin

Rappelons que la chanson La Déroute est tirée de son album Éléphant sorti en 2017, réalisé par Mario Lepage du groupe Ponteix.