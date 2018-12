Les députés verts entonnent un Vive le vent à saveur politique à Fredericton

Les députés Kevin Arseneau et Megan Mitton du Parti vert ont offert un cadeau tout particulier à leurs collègues de l'Assemblée législative pour clôturer la session parlementaire vendredi. Ils ont entonné le traditionnel chant de Noël, Vive le vent, mais ont modifié les paroles afin de revenir sur les dédales politiques des derniers mois dans la province dans les deux langues officielles.

La fin de la session parlementaire s’est terminée avec une pointe d’humour au Nouveau-Brunswick.

Monsieur le président, je demande la permission de changer de place , a lancé Kevin Arseneau, député de Kent-Nord, afin d’aller rejoindre sa collègue Megan Mitton, député de Memramcook-Tantramar.

Côte à côte, ils se sont mis à entonner Vive le vent, feuilles à la main.

Dès les premières notes, on remarque que les paroles ont été modifiées pour raconter l’histoire politique des derniers mois.

Sur la longue campagne, tout plein de belles promesses, un vieux monsieur s’avance avec l’Alliance [des gens du Nouveau-Brunswick] dans la main , chantent M. Arseneau et Mme Mitton, en faisant référence au lien entre Blaine Higgs et Kris Austin.

L'Assemblée législative, tout en humour

On peut entendre des fous rires dans la salle à mesure que la chanson progresse et que les paroles salées s’enchaînent, comme la suivante : Quel plaisir c’était pour Gallant de s’accrocher au pouvoir pour 40 nuits de plus!

Les deux députés ont ainsi pu démontrer leurs talents de chanteurs, malgré quelques accrochages lors des paroles en français pour Megan Mitton.

Le Vive le vent revisité du Parti vert ne semble pas avoir choqué les autres parlementaires, car leur performance a été couronnée par une ovation et un tonnerre d’applaudissements, notamment de la part de Blaine Higgs et de Brian Gallant.